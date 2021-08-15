Індія вкладе в інфраструктуру 1,35 трильйона доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Індія невдовзі запустить національний інфраструктурний план обсягом 1,35 трильйона доларів, який буде стимулювати економіку країни, заявив прем'єр-міністр країни Нарендра Моді у неділю в межах святкування Дня незалежності Індії, пише УНН з посиланням на AP.
Деталі
Моді сказав, що інфраструктурний план створить можливості працевлаштування для мільйонів індійської молоді.
"Це допоможе місцевим виробникам стати конкурентоспроможними на світовому ринку, а також розвине можливості нових майбутніх економічних зон в країні", - сказав він.
Доповнення
Економіка Індії, яка постраждала від пандемії коронавірусу, скоротилася на 7,3% у фінансовому році, що закінчився у березні.
Економісти побоюються, що відновлення, подібного до того, яке спостерігається в США й інших великих економіках, не буде.