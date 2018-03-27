Індія та Китай стали лідерами з закупівлі української соняшникової олії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Минулий рік став рекордним для України щодо експорту соняшникової олії. Основними споживачами тут є Китай та Індія. Про це повідомив на брифінгу керівник Адміністрації морських портів України Райвіс Вецкаганс, передає кореспондент УНН.
“У структурі вантажообігу у морських портах відзначається приріст по рослинних оліях, який склав за підсумками року близько 18,7%. 2017 рік став рекордним для України щодо експорту соняшникової олії. Основними споживачами тут є Китай та Індія, які закупили 30% та 14% обсягу експорту продукції відповідно”, — зауважив він.
Нагадаємо, експорт українських аграрних та харчових товарів у 2017 році склав понад 17,9 млрд доларів, збільшившись на 16,3% порівняно з 2016 роком