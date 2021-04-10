Індія розслідує побічні ефекти від вакцини Covidshield, яку закупила Україна

Що відомо

В даний час Індія використовує вакцину COVID-19 компанії AstraZeneca, яка проводиться Інститутом сироватки і випускається під маркою Covishield, а також розроблений компанією Bharat Biotech укол під назвою COVAXIN.

Огляд проводиться після того, як європейський регулятор лікарських засобів заявив в середу, що він знайшов можливий зв’язок між вакциною AstraZeneca і рідкісними проблемами згортання крові у дорослих, які отримали укол, хоча і додав, що переваги вакцини все ще перевищують ризики.

Цитата

“Ми вивчаємо побічні ефекти кров’яного згортання, які були помічені у людей, які отримували Covishield і Covaxin, навіть якщо це був легкий випадок”, — сказало Mint джерело, яке додало, що звіт по цьому захворюванню, швидше за все, буде готовий до наступного тижня.

Доповнення

Індія робить ставку на вакцинацію, щоб допомогти стримати рекордний сплеск захворюваності в другій хвилі. У четвер країна повідомила про 126 789 нових випадки COVID-19.