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Індія розслідує побічні ефекти від вакцини Covidshield, яку закупила Україна

Індія розслідує побічні ефекти від вакцини Covidshield, яку закупила Україна

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Урядова група експертів розслідує будь-які випадки згортання крові в країні як можливий побічний ефект двох вакцин COVID-19, що виробляються в Індії Covishield та COVAXIN. Вакцину Covishield закупила Україна. Про це повідомила в п'ятницю фінансова щоденна газета Mint, пославшись на двох осіб, знайомих з ситуацією, передає УНН.

Що відомо

В даний час Індія використовує вакцину COVID-19 компанії AstraZeneca, яка проводиться Інститутом сироватки і випускається під маркою Covishield, а також розроблений компанією Bharat Biotech укол під назвою COVAXIN.

Огляд проводиться після того, як європейський регулятор лікарських засобів заявив в середу, що він знайшов можливий зв’язок між вакциною AstraZeneca і рідкісними проблемами згортання крові у дорослих, які отримали укол, хоча і додав, що переваги вакцини все ще перевищують ризики.

Цитата

“Ми вивчаємо побічні ефекти кров’яного згортання, які були помічені у людей, які отримували Covishield і Covaxin, навіть якщо це був легкий випадок”, — сказало Mint джерело, яке додало, що звіт по цьому захворюванню, швидше за все, буде готовий до наступного тижня.

Доповнення

Індія робить ставку на вакцинацію, щоб допомогти стримати рекордний сплеск захворюваності в другій хвилі. У четвер країна повідомила про 126 789 нових випадки COVID-19.

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