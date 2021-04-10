Индия расследует побочные эффекты от вакцины Covidshield, которую закупила Украина
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Правительственная группа расследует любые случаи свертывания крови в стране как возможный побочный эффект двух вакцин COVID-19, производимых в Индии - Covishield та COVAXIN. Вакцину Covishield - закупила Украина. Об этом сообщила в пятницу финансовая ежедневная газета Mint, сославшись на двух человек, знакомых с ситуацией, передает УНН.
Что известно
В настоящее время Индия использует вакцину COVID-19 компании AstraZeneca, которая проводится Институтом сыворотки и выпускается под маркой Covishield, а также разработанный компанией Bharat Biotech укол под названием COVAXIN.
Расследование проводится после того, как европейский регулятор лекарственных средств заявил в среду, что он нашел возможную связь между вакциной AstraZeneca и редкими проблемами свертывания крови у взрослых, получили укол, хотя и добавил, что преимущества вакцины все еще превышают риски.
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“Мы изучаем побочные эффекты кровяного свертывания, которые были замечены у людей, получавших Covishield и Covaxin, даже если это был легкий случай”, — сказал Mint источник, добавил, что отчет по этому заболеванию, скорее всего, будет готов до следующей недели.
Дополнение
Индия делает ставку на вакцинацию, чтобы помочь сдержать рекордный всплеск заболеваемости во второй волне. В четверг страна сообщила о 126 789 новых случая COVID-19.