Індія розповіла про свої плани щодо головування у G20

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Завдяки схемі цифрової інфраструктури «India Stack», індійська влада та підприємства надають послуги від медичного страхування до електронної комерції для своїх 1,4 мільярдів громадян. Попри те, що багато з них перебувають на ранніх стадіях, деякі ініціативи, такі як система грошових переказів уніфікованого платіжного інтерфейсу, набули популярності з мільярдами транзакцій на місяць.

Офіційні особи заявили, що в рамках цієї кампанії цифрової дипломатії Резервний банк Індії та Національна платіжна корпорація Індії, державна компанія, яка керує UPI, звернулися до інших країн із проханням зробити їхні платіжні системи «сумісними» з цією технологією.

Країни, включаючи Сінгапур, Об’єднані Арабські Емірати та Непал, уже запроваджують елементи платіжної інфраструктури Індії.

Минулого року Індія прийняла головування у G20 від Індонезії. Лідери країн G20 зустрінуться в Нью-Делі у вересні.

Нагадаємо

Дипломатичні джерела повідомили, що «Група семи» промислово розвинутих країн розглядає можливість проведення зустрічі міністрів закордонних справ у Німеччині наступного місяця на знак єдності напередодні першої річниці вторгнення Росії в Україну.