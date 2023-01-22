Індія розповіла про свої плани щодо головування у G20
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Індія планує використати своє головування на форумі G20 цього року, щоб підтримати свій власний сектор цифрових послуг, і веде переговори з іншими країнами щодо експорту ініціатив, таких як її платіжна система за кордон. Про це повідомляє Fanancial Times, передає УНН.
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Завдяки схемі цифрової інфраструктури «India Stack», індійська влада та підприємства надають послуги від медичного страхування до електронної комерції для своїх 1,4 мільярдів громадян. Попри те, що багато з них перебувають на ранніх стадіях, деякі ініціативи, такі як система грошових переказів уніфікованого платіжного інтерфейсу, набули популярності з мільярдами транзакцій на місяць.
Офіційні особи заявили, що в рамках цієї кампанії цифрової дипломатії Резервний банк Індії та Національна платіжна корпорація Індії, державна компанія, яка керує UPI, звернулися до інших країн із проханням зробити їхні платіжні системи «сумісними» з цією технологією.
Країни, включаючи Сінгапур, Об’єднані Арабські Емірати та Непал, уже запроваджують елементи платіжної інфраструктури Індії.
Минулого року Індія прийняла головування у G20 від Індонезії. Лідери країн G20 зустрінуться в Нью-Делі у вересні.
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Дипломатичні джерела повідомили, що «Група семи» промислово розвинутих країн розглядає можливість проведення зустрічі міністрів закордонних справ у Німеччині наступного місяця на знак єдності напередодні першої річниці вторгнення Росії в Україну.