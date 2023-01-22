Индия рассказала о своих планах относительно председательства в G20

Детали

Благодаря схеме цифровой инфраструктуры «India Stack», индийские власти и предприятия предоставляют услуги от медицинского страхования до электронной коммерции для своих 1,4 миллиарда граждан. Хотя многие из них находятся на ранних стадиях, некоторые инициативы, такие как система денежных переводов унифицированного платежного интерфейса, приобрели популярность с миллиардами транзакций в месяц.

Официальные лица заявили, что в рамках этой кампании цифровой дипломатии Резервный банк Индии и Национальная платежная корпорация Индии, государственная компания, управляющая UPI, обратились к другим странам с просьбой сделать их платежные системы «совместимыми» с этой технологией.

Страны, включая Сингапур, Объединённые Арабские Эмираты и Непал, уже внедряют элементы платежной инфраструктуры Индии.

В прошлом году Индия приняла председательство в G20 от Индонезии. Лидеры стран G20 встретятся в Нью-Дели в сентябре.

Напомним

Дипломатические источники сообщили, что «Группа семи» промышленно-развитых стран рассматривает возможность проведения встречи министров иностранных дел в Германии в следующем месяце в знак единства накануне первой годовщины вторжения России в Украину.