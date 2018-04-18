Індія попросила в СОТ про консультації з США по тарифам на сталь і алюміній
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У вівторок Індія направила запит до Світової організації торгівлі щодо проведення консультацій із США з питання про мита на сталь і алюміній, введених Вашингтоном у березні поточного року. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.
Раніше консультації із США стосовно сталі та алюмінію в СОТ ініціювали також Китай і Європейський союз.
В індійському запиті, текст якого поширений серед делегацій країн-членів, підкреслюється, що Індія хоче скористатися своїм правом на проведення консультацій та на “визначення належної торгової компенсації” відповідно до Угоди про захисні заходи СОТ. Нью-Делі “резервує за собою право підняти додаткові питання і привести подальші фактичні і юридичні аргументи”. Індія розраховує, що відповідь від США надійде швидко і буде призначена “взаємоприйнятна дата і місце консультацій”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США розробляють нові торговельні заходи проти Китаю
Вимога про проведення консультацій означає офіційне ініціювання торгового спору в СОТ. Консультації “дають сторонам можливість обговорити питання і знайти задовольняє їх рішення без переходу до подальшого розгляду”, пояснили в організації. Якщо дискусії не увінчаються успіхом, то по закінченні 60 днів Індія отримає право попросити про створення панелі арбітрів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп вважає, що країни ЄС виступають проти США в сфері торгівлі
Нагадаємо, 8 березня 45-й президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про введення 25-відсоткового мита на ввезення сталі і 10-процентної — на ввезення алюмінію. При цьому зі списку було виключено низку країн — Австралія, Аргентина, Бразилія, Канада, Мексика, Республіка Корея і країни ЄС, остаточне рішення по яким повинно бути прийнято до 1 травня.