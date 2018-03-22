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Індія бореться з імпортованою пальмовою олією

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Уряд Індії прийняв рішення про підвищення імпортного мита на сиру і рафіновану пальмову олію, передає УНН з посиланням на Reuters.

Уточнюється, що мито на імпорт сирого пальмового масла виріс з 30% до 44%, на рафіноване - з 40% до 54%.

Індія підвищує мита на імпорт продукту четвертий раз за останні шість місяців. Таким чином, уряд хоче підтримати внутрішнього виробника, стабілізувавши ціни на місцеві олійні культури.

Індія імпортує пальмову олію з Індонезії і Малайзії, соєве масло - з Аргентини і Бразилії. Вона також купує невеликі обсяги соняшникової олії з України і масло каноли з Канади.

А тим часом, Україна не збавляє темпів імпорту пальмової олії.

Всього за два місяці поточного року наша країна імпортувала 29,3 тис. тонн пальмової олії.

В цілому, протягом сезону 2017/18 Україна імпортувала близько 78 тис. тонн пальмової олії, що є найбільшим показником за останні сім сезонів.

"Факт дворазового збільшення кількості пальмової олії на українському ринку, щонайменше, свідчить про значне погіршення якості молочної та кондитерської продукції. Також таке стрімке зростання показників імпорту "пальми" я вважаю і наслідком дії мораторію на перевірки (підприємців, - ред.) тому сукупність таких чинників, як відсутність контролю, зростання курсу долара і бідність споживача "спонукають" виробника шукати шляхи здешевлення готової продукції", - зазначив нардеп С.Тригубенко.

Крім цього, політик висловився на підтримку ініціативи заборонити використання пальмової олії в молочній продукції на законодавчому рівні.

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