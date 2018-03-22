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Индия борется с импортным пальмовым маслом

Индия борется с импортным пальмовым маслом

Киев  •  УНН

 • 10375 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Правительство Индии приняло решение о повышении импортной пошлины на сырое и рафинированное пальмовое масло, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Уточняется, что пошлина на импорт сырого пальмового масла выросла с 30% до 44%, на рафинированное – с 40% до 54%.

Индия повышает пошлины на импорт продукта четвертый раз за последние шесть месяцев. Таким образом, правительство хочет поддержать внутреннего производителя, стабилизировав цены на местные масличные культуры.

Индия импортирует пальмовое масло из Индонезии и Малайзии, соевое масло - из Аргентины и Бразилии. Она также покупает небольшие объемы подсолнечного масла из Украины и масло канолы из Канады.

А тем временем, Украина не сбавляет темпов импорта пальмового масла.

Всего за два месяца текущего года наша страна импортировала 29,3 тыс. тонн пальмового масла.

В целом, в течение сезона 2017/18 Украина импортировала около 78 тыс. тонн пальмового масла, что является наибольшим показателем за последние семь сезонов.

"По факту двукратное увеличение количества пальмового масла на украинском рынке, по меньшей мере, свидетельствует о значительном ухудшении качества молочной и кондитерской продукции. Также такой стремительный рост показателей импорта "пальмы" я считаю и следствием действия моратория на проверки (предпринимателей, - ред). Потому совокупность таких факторов, как отсутствие контроля, рост курса доллара и бедность потребителя "побуждают" производителя искать пути удешевления готовой продукции", - отметил нардеп С.Тригубенко. 

Кроме этого, политик высказался в поддержку инициативы запретить использование пальмового масла в молочной продукции на законодательном уровне.

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