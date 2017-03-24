Індекс будівельної продукції зріс на 21%
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У перші два місяці поточного року індекс будівельної продукції, у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, зріс на 21%. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію надану Державною службою статистики України.
У січні–лютому 2017р. підприємства України виконали будівельні роботи на суму 8,4 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні–лютому 2017р. порівняно із січнем–лютим 2016р. становив 121,0%, у т.ч. індекс будівництва будівель – 123,9%,
інженерних споруд – 117,6%.
Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше.
В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.
Наприклад, найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” ввів в експлуатацію протягом 2016 року понад 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ у порівнянні з 2015 роком.