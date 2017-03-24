Индекс строительной продукции вырос на 21%

В январе-феврале 2017 г. предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 8,4 млрд грн. Индекс строительной продукции в январе-феврале 2017 г. по сравнению с январем-февралем 2016 г. составил 121,0%, в т.ч. индекс строительства зданий - 123,9%, инженерных сооружений - 117,6%.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.

В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик ПАО "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 г. более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом.