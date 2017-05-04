Ім’я Д.Трампа на його готелі закриють золотими надувними свинями
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Дизайнери з фірми New World Design Ltd розмістять надувних золотих свиней напроти готелю “Трамп Тауер” в Чикаго, передає УНН з посиланням на The Architects Newspaper.
За задумом авторів, надувні свині, наповнені гелієм, будуть прив’язані до спеціальних укріплень на річці Чикаго, та будуть висіти в повітрі прямо навпроти назви башти Д.Трампа. Цю ідею дизайнери озвучили ще в листопаді 2016 року, коли Д.Трамп був обраний президентом США.
За основу проекту вирішено взяти надувну свиню, яку використовувала британська рок-група Pink Floyd для обкладинці свого альбому Animals. Тільки в 1977 році свиня була рожева, вона парила над лондонською електростанцією Баттерсі. Один із засновників групи Роджер Уотерс вже дав свою згоду на використання образу.
Також повідомляється, що надувних свиней розмістять на один день, імовірно, це відбудеться в серпні-вересні 2017 року.
Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп назвав перші сто днів свого перебування при владі “найбільш успішними в історії країни”.