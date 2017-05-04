Имя Д.Трамп на его гостинице закроют золотыми надувными свиньями

По замыслу авторов, надувные свиньи, наполненные гелием, будут привязаны к специальным укреплений на реке Чикаго, и будут висеть в воздухе прямо напротив названия башни Д.Трамп. Эту идею дизайнеры озвучили еще в ноябре 2016 года, когда Д.Трамп был избран президентом США.

За основу проекта решено взять надувную свинью, которую использовала британская рок-группа Pink Floyd для обложке своего альбома Animals. Только в 1977 году свинья была розовая, она парила над лондонской электростанцией Баттерси. Один из основателей группы Роджер Уотерс уже дал свое согласие на использование образа.

Также сообщается, что надувных свиней разместят на один день, вероятно, это произойдет в августе-сентябре 2017 года.

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп назвал первые сто дней своего пребывания у власти "наиболее успешными в истории страны".