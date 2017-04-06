Імпорт вина в Україні у 2,2 раза перевищує експорт
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Україна у січні-лютому 2017 року імпортувала вина виноградного на 686 тис. дол., тоді як експорт відповідної продукції за звітний період становив 316 тис. дол. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України, передає УНН.
Так, з Італії було імпортовано вина на 551 тис. дол., з Німеччини — на 56 тис. дол., з Польші — на 23 тис. дол., з інших країн — на 56 тис. дол.
При цьому на експорт з України за два місяці поточного року було поставлено вина на загальну суму 316 тис. дол.
Нагадаємо, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, враховуючи економічну ситуацію в країні, імпортні вина, на відміну від вітчизняних сьогодні доступні далеко не всім українським споживачам.
Разом з тим, вітчизняне виноробство є дуже перспективним.
У разі підтримки вітчизняного виробника вина з боку держави, винна галузь України може конкурувати за споживача і з грузинським, і з італійським виробником, вважає експерт.