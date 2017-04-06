Импорт вина в Украину в 2,2 раза превышает экспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украина в январе-феврале 2017 года импортировала вина виноградного на 686 тыс. долл., тогда как экспорт соответствующей продукции за отчетный период составил 316 тыс. долл. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины, передает УНН.
Так, из Италии было импортировано вина на 551 тыс. долл., из Германии - на 56 тыс. долл., из Польши - на 23 тыс. долл., из других стран - на 56 тыс. долл.
При этом на экспорт из Украины за два месяца текущего года было поставлено вина на общую сумму 316 тыс. долл.
Напомним, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, учитывая экономическую ситуацию в стране, импортные вина, в отличие от отечественных, сегодня доступны далеко не всем украинским потребителям.
Вместе с тем, отечественное виноделие является очень перспективным.
В случае поддержки отечественного производителя вина со стороны государства, винная отрасль Украины может конкурировать за потребителя и с грузинским, и с итальянским производителем, считает эксперт.