Імпорт газу у квітні збільшився удвічі - “Укртрансгаз”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. В Україні у квітні імпорт газу становив 540 млн куб.м, що у два рази більше, ніж у квітні 2016 року. Про це повідомив УНН прес-секретар ПАТ “Укртрансгаз” Максим Білявський.
“У квітні місяці для потреб вітчизняних споживачів з території Європи було імпортовано 540 мільйонів кубометрів природного газу, що у два рази більше за показники аналогічного періоду минулого року”, — повідомив прес-секретар.
Він також поінформував, що з початку року обсяги імпорту склали 4,8 млрд куб.м блакитного палива, що у 1,7 рази більше за показники минулого року.
М.Білявський також розповів, що з початку поточного року Україна спожила 14 мільярдів кубічних метрів природного газу, що повністю відповідає показникам аналогічного періоду минулого року.
Як повідомляв УНН, Україна з 1 травня 2017 року збільшила імпорт газу з Європи майже удвічі — до 35,3 млрд куб. м на добу.