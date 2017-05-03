Импорт газа в апреле увеличился вдвое - "Укртрансгаз"

"В апреле для нужд отечественных потребителей с территории Европы было импортировано 540 млн кубометров природного газа, что в два раза больше показателей аналогичного периода прошлого года", - сообщил пресс-секретарь.

Он также сообщил, что с начала года объемы импорта составили 4,8 млрд куб.м голубого топлива в 1,7 раза больше показателей прошлого года.

М.Белявский также рассказал, что с начала текущего года Украина использовала 14 млрд кубических метров природного газа, что полностью соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.

Как сообщал УНН, Украина с 1 мая 2017 увеличила импорт газа из Европы почти вдвое - до 35,3 млрд куб.м в сутки.