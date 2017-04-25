Імпічмент президента ПАРЄ не передбачено регламентом, він має піти сам - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Регламент Парламентської асамблеї Ради Європи не передбачає процедури імпічменту президента Асамблеї, він має піти сам. Про це сказав народний депутат від БПП Сергій Рудик, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.
"Регламент ПАРЄ не передбачає процедури імпічменту Президента. Єдиний вихід – добровільна відставка. Але тут найголовніше не як Аграмунта підуть з посади, а які наслідки ця відставка матиме для самого ПАРЄ, для Європи та, насамперед, для України. У зв’язку із цим, думаю, що тепер заклики про повернення РФ до зали ПАРЄ відійдуть у небуття. Це безперечно є наша перемога. Тому хотів би подякувати усім членам нашої делегації за їхню про активну позицію у цьому питанні", – зазначив парламентар.
Нагадаємо, 25 квітня у ПАРЄ відбудуться слухання щодо поїздки президента Асамблеї П.Аграмунта до Сирії у компанії російських депутатів.