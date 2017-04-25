Імпічмент президента ПАРЄ не передбачено регламентом, він має піти сам - нардеп

"Регламент ПАРЄ не передбачає процедури імпічменту Президента. Єдиний вихід – добровільна відставка. Але тут найголовніше не як Аграмунта підуть з посади, а які наслідки ця відставка матиме для самого ПАРЄ, для Європи та, насамперед, для України. У зв’язку із цим, думаю, що тепер заклики про повернення РФ до зали ПАРЄ відійдуть у небуття. Це безперечно є наша перемога. Тому хотів би подякувати усім членам нашої делегації за їхню про активну позицію у цьому питанні", – зазначив парламентар.

Нагадаємо, 25 квітня у ПАРЄ відбудуться слухання щодо поїздки президента Асамблеї П.Аграмунта до Сирії у компанії російських депутатів.