Импичмент президента ПАСЕ не предусмотрено регламентом, он должен уйти сам - нардеп

"Регламент ПАСЕ не предусматривает процедуры импичмента Президента. Единственный выход - добровольная отставка. Но здесь самое главное не как Аграмунта уйдут с должности, а какие последствия эта отставка будет иметь для самого ПАСЕ, для Европы и, прежде всего, для Украины. В связи с этим, думаю, что теперь призывы о возвращении РФ в зал ПАСЕ уйдут в небытие. Это определенно наша победа. Поэтому хотел бы поблагодарить всех членов нашей делегации за их активную позицию в этом вопросе", - отметил парламентарий.

Напомним, 25 апреля в ПАСЕ пройдут слушания относительно поездки президента Ассамблеи П.Аграмунта в Сирию в компании российских депутатов.