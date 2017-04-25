Импичмент президента ПАСЕ не предусмотрено регламентом, он должен уйти сам - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Регламент Парламентской ассамблеи Совета Европы не предусматривает процедуры импичмента президента Ассамблеи, он должен уйти сам. Об этом сказал народный депутат от БПП Сергей Рудик, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Регламент ПАСЕ не предусматривает процедуры импичмента Президента. Единственный выход - добровольная отставка. Но здесь самое главное не как Аграмунта уйдут с должности, а какие последствия эта отставка будет иметь для самого ПАСЕ, для Европы и, прежде всего, для Украины. В связи с этим, думаю, что теперь призывы о возвращении РФ в зал ПАСЕ уйдут в небытие. Это определенно наша победа. Поэтому хотел бы поблагодарить всех членов нашей делегации за их активную позицию в этом вопросе", - отметил парламентарий.
Напомним, 25 апреля в ПАСЕ пройдут слушания относительно поездки президента Ассамблеи П.Аграмунта в Сирию в компании российских депутатов.