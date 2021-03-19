Імітує перевірки у дитячих ліцеях і виписує штрафи: українці скаржаться на Держпродспоживслужбу

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“Працюю в освіті 14 років, за цей період пройшла не одна перевірка, багато моїх колег працюють того більше і також переживали не одну перевірку, але перевірки бувають різні... Перевіряла нас і колишня санстанція, і відділення санстанції з Андрушівки — завжди пояснять, розкажуть, допоможуть вирішити проблему — тому що робимо спільну справу дбаємо про підростаюче покоління. Нинішні представники ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ покликані виписати штраф і звинуватити, і принизити”, — каже Савін.

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Він розповів, що за час карантину спалахів коронавірусної інфекції у них не було: і не тому, що ДПСС ходить з перевірками, а тому що працівники освітніх закладів дбають щодня про дезінфекцію, організацію і харчування.

“У першу чергу ми хвилюємось не за штрафи та приписи, а за життя і здоров’я дітей за яких ми відповідаємо перед батьками, а не перед Держпродспоживслужбою”, — наголосив він.

Та попри все представники Держпродспоживслужби знайшли до чого причепитися і виписати штраф. За словами Савіна, вони не помітили всіх протиепідемічних заходів і звинуватили його серед іншого у відсутності інструктажу для працівників та маршруту руху учасників освітнього процесу.

“Наведу декілька фото з закладу освіти як і що там було на час перевірки, але чомусь це не побачили представники ДПСС”, — написав Савін.

Коментуючи цю публікацію, користувач Facebook Віктор Турченко зазначає, що ДПСС спеціально шукає недоліки, щоб можна було зробити видимість продуктивної роботи.

“А що, зручно такі недоліки, можна всім клепати, написав собі й герой, служи дурачок - получиш значок цікаво, що тепер буде розповідати Євген Суходольський (Начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Попільнянського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області - ред.) ох вже ця служба, зрозуміло, що без недоліків бути не може, бо тоді нащо така служба”, — наголосив він.

“Жах! Є люди, а є істоти. Є робота, а є бутафорія роботи. Ось вам і приклад. Пишіть скарги, подавайте в суд чи прокуратуру. За такі вчинки треба карати”, — додала Тетяна Безуса.

“Недарма великих начальників, а саме ДПСС називають птахами високого польоту, адже у таких птахів краси не побачиш, співу не почуєш, зате лайно дістається багатьом....!!! Не так важко стати начальником, як залишитися людиною”, — написав Саник Сольський.

В попередньому своєму дописі на FB Савін зауважив, що у приміщенні самої ДПСС пляшки з дезінфекторами — порожні.

Що було раніше

До речі, про птахів. Це вже інша проблема Держпродспоживслужби. У херсонському заповіднику “Асканія-Нова” вже третій місяць поспіль массово гинуть “червонокнижні” птахи. Директор заповіднику називає це катастрофою міжнародного масштабу, оскільки незабаром через заповідник пролітатимуть мігруючі стаї. Водночас Держпродспоживслужба пояснила масове знищення птахів необхідністю боротьби з гризунами.

“Щоб стримувати масове заселення гризунами було зроблено сигналізаційне повідомлення, і фермери почали вносити препарати для боротьби з ними. Причиною масової загибелі птахів стало саме протравлене зерно препаратами на основі бродифакуму”, — зазначив перший заступник голови Держпродспоживслужби Владислав Седик.

Сама голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька активізувалася за цією темою лише після конфлікту з УНН, який опублікував коментарі експертів та екологів про її бездіяльність.

“Отруєно зерно ж не спеціально розкидали, щоб отруїти птахів. Це хімічні речовини захисту посівів. Але вони використовуються безконтрольно, не дозовано. І головне — ці хімічні речовини, які спрямовані проти шкідників, вносяться без попередження заповідника, селян, які проживають поблизу. І це страшне лихо для всієї України. Так само гинуть бджоли, які сідають на дерева які фермери обприскують хімічними речовинами. Структура, яка повинна відповідати за цю трагедію — Держпродспоживслужба — виявляє цілковиту злочинну бездіяльність. Як і інші її структурні підрозділи в різних регіонах України, зокрема — в Херсонській області”, — зазначила у коментарі УНН еколог Тетяна Тимочко.

Замість вивчення ситуації, причин і наслідків “представники” Магалецької — Масі Найем та Антон Гніденко — спробували погрожувати УНН і вимагати зняття матеріалів відносно голови Держпродспоживслужби. Після відмови УНН і заяви про відхилення провокативних вимог, Магалецька таки вирішила взятися за проблему загибелі “червонокнижних” птахів і навіть зібрала круглий стіл.

Додамо, що призначення Магалецької керівником Держпродспоживслужби називають одним із найбільш скандальних рішень прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який “завів” її на посаду без конкурсу.