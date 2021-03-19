Имитирует проверки в детских лицеях и выписывает штрафы: украинцы жалуются на Госпродпотребслужбу

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"Работаю в образовании 14 лет, за этот период прошла не одна проверка, многие мои коллеги работают и того больше и также переживали не одну проверку, но проверки бывают разные ... Проверяла нас и бывшая санстанция, и отделение санстанции с Андрушевки - всегда объяснят, расскажут, помогут решить проблему - потому что делаем общее дело заботимся о подрастающем поколении. Нынешние представители ГОСПРОДПОТРЕБСЛУЖБЫ призваны выписать штраф и обвинить, и унизить", - говорит Савин.

Детали

Он рассказал, что за время карантина вспышек коронавирусной инфекции у них не было: и не потому, что ГППС ходит с проверками, а потому что работники образовательных учреждений заботятся ежедневно о дезинфекции, организации и питании.

"В первую очередь мы волнуемся не о штрафах и предписаних, а за жизнь и здоровье детей за которых мы отвечаем перед родителями, а не перед Госпродпотребслужбой", - подчеркнул он.

И тем не менее представители Госпродпотребслужбы нашли к чему придраться и выписать штраф. По словам Савина, они не заметили всех противоэпидемических мероприятий и обвинили его среди прочего в отсутствии инструктажа для работников и маршрута движения участников образовательного процесса.

"Приведу несколько фото с учебного заведения как и что там было на время проверки, но почему-то это не увидели представители ГППС", - написал Савин.

Комментируя эту публикацию, пользователь Facebook Виктор Турченко отмечает, что ГППС специально ищет недостатки, чтобы можно было создать видимость продуктивной работы.

"А что, удобно такие недостатки, можно всем клепать, написал себе и герой, служи дурачок - получишь значок, интересно, что теперь будет рассказывать Евгений Суходольский (Начальник отдела государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Попильнянского районного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Житомирской области - ред .) Ох уж эта служба, понятно, что без недостатков быть не может, потому что тогда зачем такая служба", - подчеркнул он.

"Ужас! Есть люди, а есть существа. Есть работа, а есть бутафория работы. Вот вам и пример. Пишите жалобы, подавайте в суд или прокуратуру. За такие поступки надо наказывать", - добавила Татьяна Безусая.

"Недаром больших начальников, а именно ГППС называют птицами высокого полета, ведь у таких птиц красоты не увидишь, пения не услышишь, зато дерьмо достается многим .... !!! Не так трудно стать начальником, как остаться человеком", - написал Саник Сольский.

В предыдущем своем посте на FB Савин отметил, что в помещении самой ГППС бутылки с дезинфекторами - пустые.

Что было раньше

Кстати, о птицах. Это уже другая проблема Госпродпотребслужбы. В херсонском заповеднике "Аскания-Нова" уже третий месяц подряд массово погибают "краснокнижные" птицы. Директор заповедника называет это катастрофой международного масштаба, поскольку вскоре через заповедник будут пролетать мигрирующие стаи. В то же время Госпродпотребслужба объяснила массовое уничтожение птиц необходимостью борьбы с грызунами.

"Чтобы сдерживать массовое заселение грызунами было сделано сигнализационное сообщение, и фермеры начали вносить препараты для борьбы с ними. Причиной массовой гибели птиц стало именно протравленное зерно препаратами на основе бродифакума", - отметил первый заместитель председателя Госпродпотребслужбы Владислав Седик.

Сама председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая активизировалась по этой теме только после конфликта с УНН, который опубликовал комментарии экспертов и экологов о ее бездействии.

"Отравленное зерно ведь не специально разбрасывали, чтобы отравить птиц. Это химические вещества защиты посевов. Но они используются бесконтрольно, а не дозировано. И главное - эти химические вещества, которые направлены против вредителей, вносятся без предупреждения заповедника, селян, проживающих поблизости. И это страшная беда для всей Украины. Так же погибают пчелы, которые садятся на деревья которые фермеры опрыскивают химическими веществами. Структура, которая должна отвечать за эту трагедию - Госпродпотребслужба - проявляет полное преступное бездействие. Как и другие ее структурные подразделения в различных регионах Украины, в частности - в Херсонской области", - отметила в комментарии УНН эколог Татьяна Тимочко.

Вместо изучения ситуации, причин и последствий "представители" Магалецкой - Маси Найем и Антон Гниденко - попытались угрожать УНН и требовать снятия материалов в отношении главы Госпродпотребслужбы. После отказа УНН и заявления об отклонении провокационных требований, Магалецкая таки решила взяться за проблему гибели "краснокнижных" птиц и даже собрала круглый стол.

Добавим, что назначение Магалецкой руководителем Госпродпотребслужбы называют одним из самых скандальных решений премьер-министра Дениса Шмыгаля, который "завел" ее на должность без конкурса.