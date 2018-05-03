ІМІ: в Україні цього року вдвічі зросла кількість нападів на журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У першому кварталі 2018 році в Україні двічі зросла кількість нападів на журналістів. Про це під час круглого столу "Свобода слова в Україні: поточний стан і виклики" повідомила виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк, передає кореспондент УНН.
"З початку року, за перший квартал 2018 року, ми уперше, напевно, з 2015 року зафіксували ріст фізичної агресії щодо журналістів. За перший квартал сталося 37 нападів. Під нападами я маю на увазі перешкоджання і побиття. Для порівняння - в минулому році за перший квартал було 17 випадків", - повідомила Романюк.
За її словами, ріст нападів відбувається рівномірно по всіх категоріях. Серед нападників на першому місці – громадяни, учасники акцій протесту. На другому місці – місцева влада і правоохоронні органи.
Зокрема, 26 нападів були скоєні приватними особами, 8 – представниками правоохоронних органів та місцевої влади та 3 напади – представники УПЦ МП.
Нагадаємо, 3 травня відзначають Всесвітній день свободи преси.