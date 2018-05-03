ИМИ: в Украине в этом году вдвое возросло число нападений на журналистов

"С начала года, за первый квартал 2018 года, мы впервые, наверное, с 2015 года зафиксировали рост физической агрессии в отношении журналистов. За первый квартал произошло 37 нападений. Под нападениями я имею в виду препятствования и избиения. Для сравнения - в прошлом году за первый квартал было 17 случаев", - сообщила Романюк.

По ее словам, рост нападений происходит равномерно по всем категориям. Среди нападавших на первом месте - граждане, участники акций протеста. На втором месте - местные власти и правоохранительные органы.

В частности, 26 нападений были совершены частными лицами, 8 - представителями правоохранительных органов и местной власти и 3 нападения - представители УПЦ МП.

Напомним, 3 мая отмечается Всемирный день свободы прессы.