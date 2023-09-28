Ілюстраторів закликають підтримати 5 локальних музеїв: стартував конкурс ескізів на створення благодійного мерчу

Деталі

Так, в колаборації із українськими брендами будуть створені футболки, світшоти, шкарпетки, хустинки тощо. Частина коштів з продажу кожного виробу піде на підтримку п’яти унікальних сільських музеїв, які потребують фінансування.

У чому проблема?

В Україні близько 5000 музеїв. Вони різні, але мають спільну проблему — дефіцит фінансування, особливо музеї в селах та райцентрах, які не мають статусу державних і відтак не отримують централізованого фінансування з держбюджету. В межах проєкту “Збереження культурної спадщини” Благодійний фонд “МХП — Громаді” вже підтримав 5 музеїв: Музей композитора М.Д. Леонтовича (Вінниччина), Музей Василя Стуса (Вінниччина), Музей-садибу Героя України В’ячеслава Чорновола (Черкащина), Музей Василя Симоненка (Черкаси) та Музей Трипільської культури (Черкащина), закривши їхні базові потреби.

У цих музеях зберігаються рідкісні артефакти: піаніно Леонтовича, унікальні невидані раніше записи Василя Симоненка, найдавніше зерно на території Європи та інші. Проте в закладах десь протікає дах, відсутня можливість на реконструкцію експонатів чи центрального входу. Благодійний фонд “МХП — Громаді” вже підтримав ці музеї, закривши частину їхніх запитів. Однак, потреб усе ще залишається багато.

Яке рішення?

Команда Благодійного фонду вирішила розробити унікальний мерч, який розкаже історію кожного з цих музеїв. На ньому будуть зображені експонати або ж видатні цитати митців. Це буде мерч з історією, цінностями, символами. Кожен українець зможе долучитися до збереження культурної спадщини, отримавши натомість футболку чи хустинку зі змістом і чітким меседжем “Підтримую своє”.

“У моменти, коли під загрозою існування українців як нації, особливо гостро постає збереження нашої культурної спадщини. Сьогодні ми не маємо права втратити цю важливу частину історичного пазла нашої самоідентифікації, яку тільки почали пізнавати. Тому розвиток локальних культурних обʼєктів — одна з можливостей зберегти нашу історію для наших дітей”, — розповідає про проєкт директорка Благодійного фонду “МХП — Громаді” Тетяна Волочай.

Перший етап проєкту — конкурс ескізів серед ілюстраторів. Долучитись до конкурсу можуть всі охочі. Приймаються художні роботи, пов’язані з експонатами або безпосередньо з музеями: Музей композитора Миколи Леонтовича; Музей Василя Стуса; Музей-садиба В’ячеслава Чорновола; Музей Василя Симоненка; Музей Трипільської культури.

З принтами, які оберуть самі музейники й за які проголосують користувачі соцмереж, буде виготовлятись мерч. Після цього буде можливість його придбати, тим самим підтримавши культурну спадщину нашої країни.

Прийом ескізів триватиме до 8 жовтня включно. Роботи потрібно надсилати на пошту [email protected] з темою листа: “Конкурс ескізів задля збереження культурної спадщини”.

Деталі та положення конкурсу — за посиланням:

https://docs.google.com/document/d/1Dgv2fyN542aSAv3aW06DQ5XPIGSv8EARyUaS6ia_Duw/edit?usp=sharing

Опис кожного музею та його визначних експонатів для натхнення учасники конкурсу можуть подивитися за посиланням:

https://telegra.ph/Pіdtrimuyemo-muzei—zberіgayemo-kulturnu-spadshchinu-ukraincіv-09-27