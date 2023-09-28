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Иллюстраторов призывают поддержать 5 локальных музеев: стартовал конкурс эскизов на создание благотворительного мерча

Иллюстраторов призывают поддержать 5 локальных музеев: стартовал конкурс эскизов на создание благотворительного мерча

Киев • УНН

 • 154269 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Благотворительный фонд «МХП — Громадеі объявил конкурс для всех желающих художников на создание 5 эскизов, которые станут принтами на благотворительном мерче, передает УНН со ссылкой на пресс-службу «МХП-Громаді».

Детали

Так, в коллаборации с украинскими брендами будут созданы футболки, свитшоты, носки, платки и тому подобное. Часть средств с продажи каждого изделия пойдет на поддержку пяти уникальных сельских музеев, которые нуждаются в финансировании.

В чем проблема?

В Украине около 5000 музеев. Они разные, но имеют общую проблему — дефицит финансирования, особенно музеи в селах и райцентрах, которые не имеют статуса государственных и поэтому не получают централизованного финансирования из госбюджета. В рамках проекта “Сохранение культурного наследия” Благотворительный фонд “МХП — Громаді” уже поддержал 5 музеев: Музей композитора М.Д. Леонтовича (Винницкая область), Музей Василия Стуса (Винницкая область), Музей-усадьбу Героя Украины Вячеслава Черновола (Черкасская область), Музей Василия Симоненко (Черкассы) и Музей Трипольской культуры (Черкасская область), закрыв их базовые потребности.

В этих музеях хранятся редкие артефакты: пианино Леонтовича, уникальные неизданные ранее записи Василия Симоненко, древнейшее зерно на территории Европы и другие. Однако в заведениях где-то протекает крыша, отсутствует возможность на реконструкцию экспонатов или центрального входа. Благотворительный фонд “МХП — Громаді” уже поддержал эти музеи, закрыв часть их запросов. Однако, потребностей все еще остается много.

Какое решение?

Команда Благотворительного фонда решила разработать уникальный мерч, который расскажет историю каждого из этих музеев. На нем будут изображены экспонаты или же выдающиеся цитаты художников. Это будет мерч с историей, ценностями, символами. Каждый украинец сможет приобщиться к сохранению культурного наследия, получив взамен футболку или платок с содержанием и четким месседжем “Поддерживаю свое”.

“В моменты, когда под угрозой существование украинцев как нации, особенно остро стоит вопрос сохранения нашего культурного наследия. Сегодня мы не имеем права потерять эту важную часть исторического пазла нашей самоидентификации, которую только начали познавать. Поэтому развитие локальных культурных объектов — одна из возможностей сохранить нашу историю для наших детей”, — рассказывает о проекте директор Благотворительного фонда “МХП — Громаді” Татьяна Волочай.

Первый этап проекта — конкурс эскизов среди иллюстраторов. Приобщиться к конкурсу могут все желающие. Принимаются художественные работы, связанные с экспонатами или непосредственно с музеями: Музей композитора Николая Леонтовича; Музей Василия Стуса; Музей-усадьба Вячеслава Черновола; Музей Василия Симоненко; Музей Трипольской культуры.

С принтами, которые выберут сами музейщики и за которые проголосуют пользователи соцсетей, будет изготавливаться мерч. После этого будет возможность его приобрести, тем самым поддержав культурное наследие нашей страны.

Прием эскизов продлится до 8 октября включительно. Работы нужно присылать на почту [email protected] с темой письма: “Конкурс эскизов для сохранения культурного наследия”.

Детали и положение конкурса — по ссылке:

https://docs.google.com/document/d/1Dgv2fyN542aSAv3aW06DQ5XPIGSv8EARyUaS6ia_Duw/edit?usp=sharing

Описание каждого музея и его выдающихся экспонатов для вдохновения участники конкурса могут посмотреть по ссылке:

https://telegra.ph/Pіdtrimuyemo-muzei—zberіgayemo-kulturnu-spadshchinu-ukraincіv-09-27

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