Іловайська трагедія: посольство США у Києві зробило заяву
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Посольство США у Києві зробило заяву через шосту річницю Іловайської трагедії та закликало Росію виконати свої Мінські зобов’язання, інакше Сполучені Штати продовжуватимуть санкції. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку посольства в Twitter.
“Ми з сумом згадуємо тих, хто пожертвував своїм життям під Іловайськом шість років тому цього тижня, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України. Росія повинна повністю виконати свої Мінські зобов’язання, вивести свою зброю та очолювані нею сили, підтримати розформування збройних угруповань, що діють на сході України, та повернути Україні контроль над міжнародно визнаним кордоном України. США продовжуватимуть відповідні санкції проти Росії, поки вона повністю не виконає свої Мінські зобов’язання”, — йдеться у повідомленні.
Іловайська трагедія досі вважається одним з найкривавіших протистоянь російсько-української війни. За офіційними даними ГПУ, в результаті розстрілу українських військовослужбовців під Іловайськом у 2014 році загинуло 366 осіб, 429 було поранено.
Нагадаємо, в ОГП обговорили притягнення службових осіб РФ до відповідальності за воєнні злочини через Іловайську трагедію.