Ілон Маск прокоментував рішення Росії вийти з МКС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Американський міліардер Ілон Маск прокоментував рішення Росії вийти з проєкту Міжнародної космічної станції. Про це повідомляє УНН.
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Бізнесмен у коментарі під повідомленням про рішення "Роскосмосу" вийти з проєкту Міжнародної космічної станції побажав росіянам "щасливої дороги".
Цитата
"Bon voyage", - написав Ілон Маск.
Нагадаємо
Юрій Борисов, який змінив Дмитра Рогозіна на посаді голови "Роскосмосу", анонсував вихід Росії з проєкту Міжнародної космічної станції (МКС) - це, з його слів, має статися після 2024 року.
Bon voyage— Elon Musk (@elonmusk) July 26, 2022