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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Ілон Маск прокоментував рішення Росії вийти з МКС

Ілон Маск прокоментував рішення Росії вийти з МКС

Київ • УНН

 • 177587 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Американський міліардер Ілон Маск прокоментував рішення Росії вийти з проєкту Міжнародної космічної станції. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Бізнесмен у коментарі під повідомленням про рішення "Роскосмосу" вийти з проєкту Міжнародної космічної станції побажав росіянам "щасливої дороги".

Цитата

"Bon voyage", - написав Ілон Маск.

Нагадаємо

Юрій Борисов, який змінив Дмитра Рогозіна на посаді голови "Роскосмосу", анонсував вихід Росії з проєкту Міжнародної космічної станції (МКС) - це, з його слів, має статися після 2024 року.

Bon voyage

— Elon Musk (@elonmusk) July 26, 2022

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