Ілон Маск прокоментував рішення Росії вийти з МКС

Деталі

Бізнесмен у коментарі під повідомленням про рішення "Роскосмосу" вийти з проєкту Міжнародної космічної станції побажав росіянам "щасливої дороги".

Цитата

"Bon voyage", - написав Ілон Маск.

Нагадаємо

Юрій Борисов, який змінив Дмитра Рогозіна на посаді голови "Роскосмосу", анонсував вихід Росії з проєкту Міжнародної космічної станції (МКС) - це, з його слів, має статися після 2024 року.

Bon voyage