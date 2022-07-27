Илон Маск прокомментировал решение России выйти из МКС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал решение России выйти из проекта Международной космической станции. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Бизнесмен в комментарии под сообщением о решении "Роскосмоса" выйти из проекта Международной космической станции пожелал россиянам "счастливого пути".
Цитата
"Bon voyage", - написал Илон Маск.
Напомним
Юрий Борисов, сменивший Дмитрия Рогозина в должности главы "Роскосмоса", анонсировал выход России из проекта Международной космической станции (МКС) - это, по его словам, должно произойти после 2024 года.
Bon voyage— Elon Musk (@elonmusk) July 26, 2022