Илон Маск прокомментировал решение России выйти из МКС

Подробности

Бизнесмен в комментарии под сообщением о решении "Роскосмоса" выйти из проекта Международной космической станции пожелал россиянам "счастливого пути".

Цитата

"Bon voyage", - написал Илон Маск.

Напомним

Юрий Борисов, сменивший Дмитрия Рогозина в должности главы "Роскосмоса", анонсировал выход России из проекта Международной космической станции (МКС) - это, по его словам, должно произойти после 2024 года.

Bon voyage