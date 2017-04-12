Ілон Маск поставив перед SpaceX нову задачу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Глава компанії SpaceX Ілон Маск хоче, щоб ракети Falcon 9 не тільки стали багаторазовими, а й могли здійснювати повторний виліт вже через 24 години після повернення з космосу. Про це він повідомив Twitter, передає УНН.
"Неймовірно пишаюсь командою SpaceX...Настпуна мета, повторний політ через 24 години", - написав І.Маск.
Розробники Falcon 9 підкреслюють, що корпус першого ступеня ракети-носія виготовлений зі сплаву алюмінію з літієм, може здійснити не менше 100 вильотів за умови проведення своєчасних регламентних робіт і заміни всіх витратних деталей.
“Ми прагнемо до того, щоб зробити ракети схожими на літаки. Літак здійснює посадку, підрулює до гейт, пасажири виходять, літак перезаправних і знову йде на зліт. Ми прагнемо до того ж — здійснити посадку і зліт в один і той же день ”, - зазначив президент SpaceX Гвенн Шотвелл.
Тому в SpaceX вважають, що повторний запуск ракети протягом 24 годин видається цілком реальним при дотриманні двох умов.
По-перше, ракета повинна здійснювати посадку в тому ж місці, звідки до цього вона відправлялася. По-друге, туди зобов’язані вчасно доставити вантаж, який потрібно вивести на орбіту.
Нагадаємо, що 31 березня SpaceX успішно провела запуск ракети Falcon 9, котра уже була в користуванні з мису Канаверал посеред Атлантичного узбережжя штату Флорида, США.