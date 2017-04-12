Илон Маск поставил перед SpaceX новую задачу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Глава компании SpaceX Илон Маск хочет, чтобы ракеты Falcon 9 не только стали многократными, но и могли осуществлять повторный вылет уже через 24 часа после возвращения из космоса. Об этом он сообщил Twitter, передает УНН.
"Невероятно горжусь командой SpaceX ... Настпуна цель, повторный полет через 24 часа", - написал И.Маск.
Разработчики Falcon 9 подчеркивают, что корпус первой ступени ракеты-носителя изготовлен из сплава алюминия с литием, может осуществить не менее 100 вылетов при условии проведения своевременных регламентных работ и замены всех расходных деталей.
"Мы стремимся к тому, чтобы сделать ракеты похожими на самолеты. Самолет совершает посадку, подруливает к гейт, пассажиры выходят, самолет перезаправляемых и снова идет на взлет. Мы стремимся к тому же - осуществить посадку и взлет в один и тот же день ", - отметил президент SpaceX Гвенн Шотвелл.
Поэтому в SpaceX считают, что повторный запуск ракеты в течение 24 часов представляется вполне реальным при соблюдении двух условий.
Во-первых, ракета должна осуществлять посадку в том же месте, откуда до этого она отправлялась. Во-вторых, туда обязаны вовремя доставить груз, который нужно вывести на орбиту.
Напомним, что 31 марта SpaceX успешно провела запуск ракеты Falcon 9, которая уже была в пользовании с мыса Канаверал посреди Атлантического побережья штата Флорида, США .