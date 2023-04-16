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Ілон Маск планує створити стартап у галузі ШІ, щоб конкурувати з OpenAI — Financial Times

Ілон Маск планує створити стартап у галузі ШІ, щоб конкурувати з OpenAI — Financial Times

Київ • УНН

 • 1029051 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Ілон Маск працює над запуском стартапу в галузі штучного інтелекту, який конкуруватиме зі чат-ботом на основі штучного інтелекту ChatGPT від OpenAI. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

Деталі

Згідно зі звітом FT, власник Twitter Ілон Маск збирає команду дослідників та інженерів у галузі штучного інтелекту, а також веде переговори з деякими інвесторами SpaceX та Tesla Inc про інвестування грошей у своє нове підприємство.

Маск почав це планувати через кілька тижнів після того, як група дослідників у галузі штучного інтелекту (і він сам), закликала до паузи терміном у шість місяців у розробці систем, потужніших за GPT-4 OpenAI. Заклик був обумовлений потенційними ризиками для суспільства.

Компанії від Microsoft Corp (MSFT.O) до Alphabet Inc (GOOGL.O) прагнуть включити у свої пропозиції технологію Generative AI, що лежить в основі сенсаційної технології чат-ботів ChatGPT.

Проте ChatGPT стикається з протидією, оскільки регулювальні органи вимагають чітко визначених правил перед масовим впровадженням.

За даними FT, Маск отримав від Nvidia Corp (NVDA.O) тисячі графічних процесорів (систем, які забезпечують обчислювальну потужність, необхідну для ресурсомістких завдань). В зв'язку з цими новинами акції компанії-виробника мікросхем зросли.

Доповнення

Минулого місяця Маск створив фірму X.AI Corp, зареєстровану у Неваді. Фірма вказує Маска як єдиного директора, а Джареда Бірчалла (керівника сімейного офісу Маска), як секретаря.

Поки незрозуміло, чи пов'язана ця фірма із зусиллями Маска щодо запуску ШІ. 

Нагадаємо

Маск є одним зі співзасновників OpenAI, яка була заснована як некомерційна організація у 2015 році. Він пішов із правління компанії у 2018 році.

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