Илон Маск планирует создать стартап в области ИИ, чтобы конкурировать с OpenAI - Financial Times

ukru
09:19 • 31243 просмотра

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

08:24 • 65737 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 84985 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 112758 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 100695 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 122447 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 119112 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108338 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102299 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113240 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 81738 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 102964 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 111865 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 66350 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 78596 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 188126 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 218687 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 158772 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 165021 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 201204 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 6060 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 102037 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 110960 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 127217 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 162434 просмотра
Актуальное
Илон Маск планирует создать стартап в области ИИ, чтобы конкурировать с OpenAI - Financial Times

Илон Маск планирует создать стартап в области ИИ, чтобы конкурировать с OpenAI - Financial Times

Киев • УНН

 • 1029048 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Илон Маск работает над запуском стартапа в области искусственного интеллекта, который будет конкурировать с чат-ботом на основе ИИ ChatGPT от OpenAI. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Детали

Согласно отчету FT, владелец Twitter Илон Маск собирает команду исследователей и инженеров в области искусственного интеллекта, а также ведет переговоры с некоторыми инвесторами SpaceX и Tesla Inc об инвестировании денег в свое новое предприятие.

Маск начал это планировать через несколько недель после того, как группа исследователей в области искусственного интеллекта (и он сам), призвала к паузе сроком в шесть месяцев в разработке систем, мощнее GPT-4 OpenAI. Призыв был обусловлен потенциальными рисками для общества.

Компании от Microsoft Corp (MSFT.O) до Alphabet Inc (GOOGL.O) стремятся включить в свои предложения технологию Generative AI, лежащую в основе сенсационной технологии чат-ботов ChatGPT.

Однако ChatGPT сталкивается с противодействием, поскольку регулирующие органы требуют четко определенных правил перед массовым внедрением.

По данным FT, Маск получил от Nvidia Corp (NVDA.O) тысячи графических процессоров (систем, которые обеспечивают вычислительную мощность, необходимую для ресурсоемких задач). В связи с этими новостями акции компании-производителя микросхем выросли.

Дополнение

В прошлом месяце Маск создал фирму X.AI Corp, зарегистрированную в Неваде. Фирма указывает Маска как единственного директора, а Джареда Бирчалла (руководителя семейного офиса Маска), как секретаря.

Пока непонятно, связана ли эта фирма с усилиями Маска по запуску ИИ. 

Напомним

Маск является одним из соучредителей OpenAI, которая была основана как некоммерческая организация в 2015 году. Он ушел из правления компании в 2018 году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираТехнологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы