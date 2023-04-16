Илон Маск планирует создать стартап в области ИИ, чтобы конкурировать с OpenAI - Financial Times
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Илон Маск работает над запуском стартапа в области искусственного интеллекта, который будет конкурировать с чат-ботом на основе ИИ ChatGPT от OpenAI. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.
Детали
Согласно отчету FT, владелец Twitter Илон Маск собирает команду исследователей и инженеров в области искусственного интеллекта, а также ведет переговоры с некоторыми инвесторами SpaceX и Tesla Inc об инвестировании денег в свое новое предприятие.
Маск начал это планировать через несколько недель после того, как группа исследователей в области искусственного интеллекта (и он сам), призвала к паузе сроком в шесть месяцев в разработке систем, мощнее GPT-4 OpenAI. Призыв был обусловлен потенциальными рисками для общества.
Компании от Microsoft Corp (MSFT.O) до Alphabet Inc (GOOGL.O) стремятся включить в свои предложения технологию Generative AI, лежащую в основе сенсационной технологии чат-ботов ChatGPT.
Однако ChatGPT сталкивается с противодействием, поскольку регулирующие органы требуют четко определенных правил перед массовым внедрением.
По данным FT, Маск получил от Nvidia Corp (NVDA.O) тысячи графических процессоров (систем, которые обеспечивают вычислительную мощность, необходимую для ресурсоемких задач). В связи с этими новостями акции компании-производителя микросхем выросли.
Дополнение
В прошлом месяце Маск создал фирму X.AI Corp, зарегистрированную в Неваде. Фирма указывает Маска как единственного директора, а Джареда Бирчалла (руководителя семейного офиса Маска), как секретаря.
Пока непонятно, связана ли эта фирма с усилиями Маска по запуску ИИ.
Напомним
Маск является одним из соучредителей OpenAI, которая была основана как некоммерческая организация в 2015 году. Он ушел из правления компании в 2018 году.