Ігрові заклади замаскують під розповсюджувачів лотерей – ЗМІ

За словами експертів, документ Мінфіну фактично легалізує гральний бізнес і букмекерство. В ньому багато сказано про лотереї ТОТО, проте немає жодного слова про їхню відмінність від забороненого бетингу.

“Дозволяються лотереї з візуалізацією, лотереї ТОТО. Ці лотереї дуже схожі з іншими видами грального бізнесу. І якщо єдина компанія отримає ліцензію на свою діяльність, при цьому заплатить дорогу суму, то, скажімо так, їм потрібно буде відбити ці кошти. І звичайно, що вони проводитимуть такі лотереї і тим самим нелегальний гральний бізнес буде легалізований під виглядом державних лотерей”, — пояснила експерт Зоряна Топорецька.

Зазначається, що лотерейний термінал самообслуговування схожий на гральний автомат. Однак має відмінності, бо підключений до центрального сервера лотерейного оператора. Саме на ньому записані дані про лотерейні квитки. Але якщо ЛТС не приєднати до сервера, то він може працювати автономно, як гральний автомат, керуючись генератором випадкових чисел. І тоді це буде звичайний “однорукий бандит”, замаскований під лотерею.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що лотерейний ринок України хочуть монополізувати під наближену до влади компанію “УНЛ” (“Українська національна лотерея”), яка попри звинувачення у підтримці терористів та організації заборонених азартних ігор не потрапила до санкційного списку.

Натомість санкції введено проти конкурентів “УНЛ” — операторів “М.С.Л” та “Патріот”.

Підставою для впровадження санкцій проти “М.С.Л.” став лист самого керівника компанії Г.Ложенко про можливість залучення коштів в “Альфа-банку” для фінансування Євро-2012, який був розцінений нинішньою владою як зв’язок з Росією.

Більше року “М.С.Л.” оскаржує рішення про застосування санкцій у судах. Попри відмову СБУ від претензій до “М.С.Л.”, суд досі не розглянув справу по суті.