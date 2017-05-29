Игровые заведения замаскируют под распространителей лотерей - СМИ

По словам экспертов, документ Минфина фактически легализует игорный бизнес и букмекерство. В нем много сказано о лотереях ТОТО, однако нет ни слова о их отличии от запрещенного бетинга.

“Разрешаются лотереи с визуализацией, лотереи ТОТО. Эти лотереи очень схожи с другими видами игорного бизнеса. И если единственная компания получит лицензию на свою деятельность, при этом заплатит дорогу сумму, то, скажем так, им нужно будет отразить эти средства. И конечно, что они будут проводить такие лотереи и тем самым нелегальный игорный бизнес будет легализован под видом государственных лотерей”, — пояснила эксперт Зоряна Топорецкая.

Отмечается, что лотерейный терминал самообслуживания похож на игровой автомат. Однако имеет различия, поскольку подключен к центральному серверу лотерейного оператора. Именно на нем записаны данные о лотерейные билеты. Но если ЛТС не присоединить к серверу, то он может работать автономно, как игровой автомат, руководствуясь генератором случайных чисел. И тогда это будет обычный “однорукий бандит”, замаскированный под лотерею.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что лотерейный рынок Украины хотят монополизировать под приближенную к власти компании “УНЛ” (“Украинская национальная лотерея”), которая, несмотря на обвинения в поддержке террористов и организации запрещенных азартных игр не попала в санкционный список.

Зато санкции введены против конкурентов “УНЛ” — операторов “М.С.Л” и “Патриот”.

Основанием для внедрения санкций против “М.С.Л.” стало письмо самого руководителя компании Г.Ложенко о возможности привлечения средств в “Альфа-банк” для финансирования Евро-2012, который был расценен нынешней властью как связь с Россией.

Больше года “М.С.Л.” обжалует решение о применении санкций в судах. Несмотря на отказ СБУ от претензий к “М.С.Л.”, суд еще не рассмотрел дело по существу.