Ігор Кушнір: Потрібно будувати гідні квартири для щасливих людей

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Голова правління — президент “Київміськбуду” в інтерв’ю порталу нерухомості Domik.ua про проекти Холдингової компанії і перспективи розвитку ринку, повідомляє УНН.

Ігор Миколайович, яка основна мета вашої будівельної компанії і що для вас головне в будівництві житла?

Основна мета “Київміськбуду” — будувати доступне для людей житло, розвивати місто, наповнювати бюджет, справно платити дивіденди акціонерам. Дотримання якості будівництва, нормативів, використання тільки кращих новітніх матеріалів і комплектуючих, а також виконання взятих на себе зобов’язань і є головними для компанії пріоритетами. Ціни на квартири ми тримаємо в рамках розумного, за понад прибутком не женемося, до наявного за 60 років досвіду нарощуємо нові досягнення, репутацію бережемо як зіницю ока. Все це дозволяє “Київміськбуду” вже багато років поспіль залишатися незмінним лідером, що визнають і експерти галузі, і самі інвестори

Якими проектами будівництва від “Київміськбуд” ви пишаєтеся?

Усіма. Немає жодного, побудованого за час мого президентства об’єкта, за який було б соромно. Ми все добудовуємо до кінця, люди отримують придбані квартири, вселяються і щасливо там живуть. Так, бувають затримки, складності, іноді не все йде так, як нам хочеться з низки причин, що від нас не залежать. Але на фініші наш інвестор абсолютно завжди отримує те, що хотів

Який наймасштабніший і складний проект житлової забудови ви реалізували або реалізуєте?

У 2017 році ми збираємося почати будівництво більше 700 тис. квадратних метрів. Вже стартував великий мікрорайон на Каховській, в активній стадії ЖК на перетині Новомостицької і Замковецької, добудований і майже проданий комплекс на Позняках, 4-А, просп. Глушкова, “Французький квартал”. Не можна сказати, що якийсь об’єкт складний або простий. Кожен по-своєму особливий, щось йде простіше і швидше, десь затягується. По-різному буває.

У порівнянні з 2015 роком, будівельні обсяги у 2016му збільшилися або зменшилися і на скільки?

Збільшилися відсотків на 10. Введено в експлуатацію близько 20 будинків, існуючий заділ роботи становить приблизно 1,5 млн квадратних метрів. З важливого для себе виділяю не тільки будівельний обсяг, але і те, що, не дивлячись на напружену ситуацію, нам вдалося зберегти компанію та її активність, і навіть дати певний поштовх розвитку

Продажі квартир в ваших новобудовах за 2016 рік, у порівнянні з 2015-м, зросли або знизилися? Які квартири (одно-, дво-, трикімнатні і т.д) продаються краще?

У кількісному вираженні зниження продажів почалося ще з 2015 року. Але у фінансовому з цього часу ми маємо щорічний приріст. Тобто, купують дещо менше, але за рахунок подорожчання в грошовому еквіваленті виходить більше.

Найбільш ходові квартири це однушки і двушки. Але це не означає, що не купують 3-4-кімнатні або двоярусні. На кожен товар є свій покупець, люди різні приходять.

Скільки проектів будівництва ви плануєте ввести в експлуатацію, а скільки — добудувати в 2017 році?

Плануємо збудувати не менше, ніж в минулому році. Почнемо кілька великих об’єктів, добудуємо ті, які намічені в пусковій програмі. Головне, щоб давали нормально працювати, а ми зі свого боку все, що повинні, виконаємо.

На вашу думку, як зміниться ціна за квадратний метр у 2017 році? Що впливає на формування цін в ваших проектах?

Ціна буде залежати від того, що відбувається з курсом долара. Хочу вкотре підкреслити, що “Київміськбуд” не має прямих прив’язок до доларових кредитів, але більшість матеріалів завозять з-за кордону, в їх ціні закладена валюта, від цього нікуди не дінешся. З огляду на, що 60% вартості квадратного метра це будматеріали, доводиться підлаштовуватися. Це основний фактор, який впливає на волатильність ціноутворення.

Які інвестори (вік, мета в житті, сімейний статус та ін.), купують квартири в ваших комплексах найчастіше?

Абсолютно різні, і молоді сім’ї, і люди похилого віку. Якщо хочете середньостатистичний портрет — вік 40+, економічно-активна з вищою освітою людина. Показовим для “Київміськбуду” є фактор дінастійності, до нас за квартирами приходять поколіннями. Ті, хто купив в молодості для себе, сьогодні приходять купувати для дітей чи онуків, а іноді вкладають, щоб зберегти гроші цілими. Або одні купили, порадили друзям, родичам, ті теж приходять. Те, що нас рекомендують, є найкращим підтвердженням надійності компанії.

Крім надійності забудовника, що для інвестора особливо важливо при виборі новобудови?

Місцезнаходження, район, ціна і наявність інфраструктури. Яким би комфортним і красивим не був будинок, якщо він стоятиме за містом, де немає нормальної каналізації, тепла і води, а дорога до роботи займає 1,5 години, людина не захоче так жити. Принаймні той, хто вміє грамотно прораховувати вкладення — житло в передмісті згодом буде тільки дешевшати. Сьогодні людина вкладає в висотку поряд з лісом, а завтра її забудовують з усіх боків і навіть сонця не видно. “Бонусом” отримує пробки на в’їзд і виїзд. У питаннях придбання нерухомості важливо не гнатися за низькою ціною. Купівля квартири не є для людини настільки частою подією, щоб робити необдумані кроки.

2016 показав нові тренди в сфері нерухомості, наприклад, люди хочуть купувати квартири зменшених площ до 30 квадратних метрів. Маленькі квартири будуть у ваших новобудовах? Якщо так, то чи будете ви їх називати “смарт”?

Квартира повинна бути нормальною. Не “скворечником” 18 квадратних метрів, а повноцінною і придатною для життя. Навіть якщо це 30 кв. м (в деяких об’єктах у нас дійсно є такі), то планування виконане таким чином, щоб людина мала нормальну кухню і спальню для відпочинку, правильної форми санвузол і навіть гардеробну. Не потрібно перетворювати людське житло в місце тільки для нічліжки. Там живуть сім’ї, народжуються діти, відбуваються всі значущі в житті події. Потрібно будувати гідні квартири для щасливих людей.

У Києві деякі забудовники беруть участь в програмах “Доступне житло” для молодих сімей, проводять свої пільгові акції. Ви плануєте брати участь в наданні пільгового житла? Так/ні, чому?

Як тільки в країні запрацювала державна програма “Доступне житло”, “Київміськбуд” був першою будівельною компанією, що заявила про свою участь в ній. Ми будували і забезпечували українців житлом, займали лідируючі позиції за кількістю переданих квартир. А потім фінансування програм припинилося. Наскільки знаю, сьогодні отримують компенсації тільки ті, хто уклав договори ще тоді. Нових немає, фінансування також. Якщо запустять нові — обов’язково будемо брати участь. Але поки їх немає, “Київміськбуд” запустив свої механізми, завдяки яким для багатьох квартири стали доступнішими. Це і постійні акції до −20%, і іпотечна програма під 5% річних. У нас впроваджені всі можливості для допомоги в покупці житла. Потрібно тільки приходити і цікавитися.

Уряд періодично проводить тендер на будівництво житла для інвесторів, що постраждали від афери “Еліта-Центр”. Ви берете участь у тендері?

Свого часу силами “Київміськбуду” побудовано і передано людям, що постраждали в афері “Еліта-Центр” 16,5 тис. кв м. Це 235 квартир. Сьогодні ця тенденція з аферами, на жаль, знову набирає обертів. Тому ще раз закликаю перевіряти забудовника, документи, історію, не нести гроші кому-небудь просто від того, що там на гривню дешевше. Люди, які бездумно роблять такі вчинки, мимоволі фінансують цих шахраїв. А потім приходять до мерії оббивати пороги з проханням їх захистити і повернути гроші. Щоб цього не відбувалося, потрібно уважно вивчити всю інформацію (її зараз більш ніж достатньо), і тільки потім вирішувати, довіряти цій компанії чи ні.