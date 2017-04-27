Игорь Кушнир: Нужно строить достойные квартиры для счастливых людей

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Глава правления — президент “Киевгорстроя” в интервью порталу недвижимости Domik.ua о проектах Холдинговой компании и перспективах развития рынка, сообщает УНН.

Игорь Николаевич, какая основная цель вашей строительной компании и что для вас главное в строительстве жилья?

Основная цель “Киевгорстроя” — строить доступное для людей жилье, развивать город, наполнять бюджет, исправно платить дивиденды акционерам. Соблюдение качества строительства, нормативов, использование только лучших и новейших материалов и комплектующих, а так же выполнение взятых на себя обязательств и являются главными для компании приоритетами. Цены на квартиры мы держим в рамках разумного, за сверх прибылью не гонимся, к имеющемуся за 60 лет опыту наращиваем новые достижения, репутацию бережем как зеницу ока. Все это позволяет “Киевгорстрою” уже много лет подряд оставаться неизменным лидером, что признают и эксперты отрасли, и сами инвесторы.

Какими проектами строительства от “Киевгорстрой” вы гордитесь?

Абсолютно всеми. Нет ни одного, построенного за время моего президентства объекта, за который было бы стыдно. Мы все достраиваем до конца, люди получают купленные квартиры, вселяются и счастливо там живут. Да, бывают заминки, сложности, иногда не все идет так, как нам хочется по ряду не зависящих от нас причин. Но на финише наш инвестор абсолютно всегда получает то, что хотел.

Какой самый масштабный и сложный проект жилой застройки вы реализовали или реализуете?

В 2017 году мы собираемся начать строительство более 700 тыс. квадратных метров. На выходе большой микрорайон на Каховской, в активной стадии ЖК на пересечении Новомостицкой и Замковецкой, достроен и почти продан комплекс на Позняках, 4-А, просп. Глушкова, “Французский квартал”. Нельзя сказать, что какой-то объект сложный или простой. Каждый по-своему особенный, что-то идет проще и быстрее, где-то затягивается. По-разному бывает.

По сравнению с 2015 годом, строительные объемы за 2016-й увеличились или уменьшились и на сколько?

Увеличились процентов на 10. Ведено в эксплуатацию около 20 домов, существующий задел работы составляет примерно 1,5 млн квадратных метров. Из важного для себя выделяю не только строительный объём, но и то, что не смотря на напряженную ситуацию, нам удалось сохранить компанию работающей, и даже дать определенное развитие деятельности.

Продажи квартир в ваших новостройках за 2016 год, по сравнению с 2015-м, увеличились или снизились? Какие квартиры (одно-, двух-, трехкомнатные и т.д) продаются лучше остальных?

В количественном выражении снижение продаж началось еще в 2015 году. Но в финансовом с этого времени мы имеем ежегодный прирост. То есть, покупают несколько меньше, но за счет удорожания в денежном эквиваленте получается больше.

Самые ходовые квартиры это однушки и двушки. Но это не значит, что не покупают 3-4комнатные или двухъярусные. На каждый товар есть свой покупатель, люди разные приходят.

Сколько проектов застройки вы планируете ввести в эксплуатацию, а сколько — достроить в 2017 году?

Планируем построить не меньше, чем в прошлом году. Начнем несколько крупных объектов, достроим те, которые намечены в пусковой программе. Главное, чтоб давали нормально работать, а мы со своей стороны все, что должны, выполним.

По вашему мнению, как изменится цена за квадратный метр в 2017 году? Что влияет на формирование цен в ваших проектах?

Цена будет зависеть от происходящего с курсом доллара. Хочу в который раз подчеркнуть, что “Киевгорстрой” не имеет прямых привязок к долларовым кредитам, но большинство материалов завозят из-за границы, в их цене заложена валюта, от этого никуда не денешься. Учитывая, что 60% стоимости квадратного метра это стройматериалы, приходится подстраиваться. Это основной фактор, который влияет на волатильность ценообразования.

Какие инвесторы (возраст, цель в жизни, семейный статус и др.), покупают квартиры в ваших комплексах чаще всего?

Абсолютно разные, и молодые семьи, и пожилые люди. Если хотите среднестатистический портрет — возраст 40+, экономически-активный, с высшим образованием. Показательным для “Киевгорстроя” является фактор династийности, к нам за квартирами приходят поколениями. Те, кто купил в молодости для себя, сегодня приходят покупать для детей или внуков, а иногда вкладывают, чтоб сохранить деньги целыми. Или одни купили, посоветовали друзьям, родственникам, те тоже приходят. То, что нас рекомендуют, является самым лучшим подтверждением надежности компании.

Кроме надежности застройщика, что для инвестора особенно важно при выборе новостройки?

Месторасположение, район, цена и наличие инфраструктуры. Каким бы комфортным и красивым не был дом, если он будет стоять за городом, где нет нормальной канализации, тепла и воды, а дорога до работы занимает 1,5 часа, человек не захочет так жить. По крайней мере тот, кто умеет грамотно просчитывать вложения — жилье в пригороде со временем будет только дешеветь. Сегодня человек вкладывает в высотку рядом с лесом, чтоб было где погулять, а завтра ее застраивают со всех сторон и даже солнца не видно. “Бонусом” получает пробки на въезд и выезд. В вопросе приобретения недвижимости важно не гнаться за низкой ценой. Покупка квартиры не является для человека настолько частым событием, чтоб совершать необдуманные шаги.

2016 год показал новые тренды в сфере недвижимости, например, люди хотят покупать квартиры уменьшенных площадей до 30 квадратных метров. Маленькие квартиры будут в ваших новостройках? Если да, то будете ли вы их называть “смарт”?

Квартира должна быть нормальной. Не скворечником 18 квадратных метров, а полноценной и пригодной для жизни. Даже если это 30 кв. м (в некоторых объектах у нас действительно есть такие), то планировка сделана таким образом, чтоб человек имел нормальную кухню и спальню для отдыха, правильной формы санузел и даже гардеробную. Не нужно превращать человеческое жилье в место только для ночлежки. Там живут семьи, рождаются дети, происходят все самые значимые в жизни события. Нужно строить достойные квартиры для счастливых людей.

В Киеве некоторые застройщики участвуют в программах “Доступное жилье” для молодых семей, проводят свои льготные акции. Вы планируете принимать участие в предоставлении льготного жилья? Да/нет, почему?

Как только в стране заработала государственная программа “Доступное жилье”, “Киевгорстрой” был первой строительной компанией, заявившей о своем участии в ней. Мы строили и обеспечивали украинцев жильем, занимали лидирующие позиции по количеству переданных квартир. А потом финансирование программ прекратилось. Насколько знаю, сегодня получают компенсации только те, кто заключил договора еще тогда. Новых нет, финансирования из бюджета нет. Если запустят новые — обязательно будем участвовать. Но пока их нет, “Киевгорстрой” запустил свои механизмы, благодаря которым для многих квартиры стали более доступными. Это и постоянные акции до −20%, и ипотечная программа под 5% годовых. У нас внедрены все возможности для помощи в покупке жилья. Нужно только приходить и интересоваться.

Правительство периодически проводит тендер на строительство жилья для инвесторов, которые пострадали от аферы “Элита-Центр”. Вы участвуете в тендере?

В свое время силами “Киевгорстроя” построено и передано людям, пострадавшим в афере “Элита-Центр” 16,5 тыс кв м. Это 235 квартир. Сегодня эта тенденция с аферами, к сожалению, снова набирает обороты. Поэтому в который раз призываю проверять застройщика, документы, историю, не нести деньги кому попало просто от того, что там на гривну дешевле. Люди, которые бездумно совершают такие поступки, невольно финансируют этих мошенников. А потом приходят в мэрию оббивать пороги с просьбой их защитить и вернуть деньги. Чтоб этого не происходило, нужно внимательно изучить всю информацию (ее сейчас более чем достаточно), а потом только решать, доверять этой компании или нет.