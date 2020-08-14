ІФА-тестування в Англії: на COVID-19 перехворіло близько 6% населення
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Великій Британії підбили проміжні підсумки масового ІФА-скринінгу на території Англії по виявленню осіб, які перехворіли на коронавірусну хворобу COVID-19, передає УНН із посиланням на Bloomberg.
"Як показало велике дослідження на наявність антитіл, близько 3,4 мільйона осіб в Англії, а це близько 6% населення, заразилися коронавірусом. А рівень зараження у Лондоні вдвічі вищий і становить 13%", - сказано у повідомленні.
Уточнюється, що ІФА-тестування було проведено серед 100 тисяч жителів Великої Британії.
Нагадаємо, як повідомлялося в УНН, через карантинне "кольорове" зонування України, яке, в свою чергу, залежить від кількості виявлених хворих на коронавірусну хворобу, є ризик, що регіони можуть свідомо знижувати кількість тестувань. Менше тестів - менше виявлених, а значить - менша ймовірність потрапити до "червоної зони".
Для того, щоб цього не сталося, показники ІФА-тестування, а також дані про виявленне імунне до COVID-19 населення повинні бути включені до критеріїв "карантинного" зонування країни, вважає ексміністр охорони здоров'я Василь Князевич.
Також, за його словами, високі показники наявності антитіл у населення конкретного регіону повинні служити підставою для виведення цього міста, району чи області із карантину.