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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 99339 просмотра

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4 марта, 13:25 • 105589 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125475 просмотра

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4 марта, 10:59 • 100785 просмотра

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4 марта, 09:55 • 101682 просмотра

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ИФА-тестирование в Англии: COVID-19 переболело около 6% населения

ИФА-тестирование в Англии: COVID-19 переболело около 6% населения

Киев  •  УНН

 • 10215 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Великобритании подвели промежуточные итоги массового ИФА-скрининга на территории Англии по выявлению лиц, переболевших коронавирусной болезнью COVID-19, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

"Как показало обширное исследование на наличие антител, около 3,4 миллиона человек в Англии, а это около 6% населения, заразились коронавирусом. А уровень заражения в Лондоне в два раза выше и составляет 13%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ИФА-тестирование было проведено среди 100 тысяч жителей Великобритании.

Напомним, как сообщалось в УНН, из-за карантинного "цветного" зонирования Украины, которое, в свою очередь, зависит от количества выявленных больных коронавирусной болезнью, есть риск, что регионы могут сознательно снижать количество тестирований. Меньше тестов - меньше выявленных, а значит - меньшая вероятность попасть в "красную зону".

Для того, чтобы этого не произошло, показатели ИФА-тестирования, а также данные о выявленном иммунном к COVID-19 населении должны быть включены в критериев "карантинного" зонирование страны, считает экс-министр здравоохранения Василий Князевич.

Также, по его словам, высокие показатели наличия антител у населения конкретного региона должны служить основанием для вывода этого города, района или области с карантина.

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