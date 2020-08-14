ИФА-тестирование в Англии: COVID-19 переболело около 6% населения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Великобритании подвели промежуточные итоги массового ИФА-скрининга на территории Англии по выявлению лиц, переболевших коронавирусной болезнью COVID-19, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
"Как показало обширное исследование на наличие антител, около 3,4 миллиона человек в Англии, а это около 6% населения, заразились коронавирусом. А уровень заражения в Лондоне в два раза выше и составляет 13%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ИФА-тестирование было проведено среди 100 тысяч жителей Великобритании.
Напомним, как сообщалось в УНН, из-за карантинного "цветного" зонирования Украины, которое, в свою очередь, зависит от количества выявленных больных коронавирусной болезнью, есть риск, что регионы могут сознательно снижать количество тестирований. Меньше тестов - меньше выявленных, а значит - меньшая вероятность попасть в "красную зону".
Для того, чтобы этого не произошло, показатели ИФА-тестирования, а также данные о выявленном иммунном к COVID-19 населении должны быть включены в критериев "карантинного" зонирование страны, считает экс-министр здравоохранения Василий Князевич.
Также, по его словам, высокие показатели наличия антител у населения конкретного региона должны служить основанием для вывода этого города, района или области с карантина.