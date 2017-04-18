"ІДІЛ" почав переговори про альянс з Аль-Каїдою
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. “Ісламська держава” почала переговори з “Аль-Каїдою” про можливий союз на тлі звільнення Мосула іракськими військами, повідомив віце-президент Іраку Айяд Аллаві, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Обговорення вже почалося”, — сказав він.
Також віце-президент додав, що переговори ведуть ватажок “ІДІЛ” Абу Бакр аль-Багдаді і лідер “Аль-Каїди” Айман аль-Завахірі.
“Неясно, як саме два угруповання будуть працювати разом”, — зазначив А.Аллаві.
Варто зазначити, що терористичне угрупування “ІДІЛ” втратило свої позиції в Мосулі, але досі контролює міста Каїм, Хавиджу і Таль-Афар в Іраку, а також Ракку в Сирії.
“Навіть якщо „Ісламська держава“ втратить всю територію в Іраку, ісламісти так просто не підуть”, — додав А.Аллаві.