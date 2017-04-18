"ИГИЛ" начал переговоры об альянсе с Аль-Каидой
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. “Исламское государство” начала переговоры с “Аль-Каидой” о возможном союзе на фоне освобождения Мосула иракскими войсками, сообщил вице-президент Ирака Айяд Аллави, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“Обсуждение уже началось”, — сказал он.
Также вице-президент добавил, что переговоры ведут главарь “и деловые” Абу Бакр аль-Багдади и лидер “Аль-Каиды” Айман аль-Завахири.
“Неясно, как две группировки будут работать вместе”, — отметил А.Аллави.
Стоит отметить, что террористическая группировка “Идил” потеряла свои позиции в Мосуле, но до сих пор контролирует города Каим, Хавиджу и Таль-Афар в Ираке, а также Ракке в Сирии.
“Даже если” Исламское государство “потеряет всю территорию в Ираке, исламисты так просто не пойдут”, — добавил А.Аллави.