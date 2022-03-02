Іде дуже серйозний інформаційний, психологічний та економічний супротив України проти Росії - Третяк
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Міський голова Рівного Олександр Третяк в ефірі телеканалу Рада заявив, що зараз іде дуже серйозний інформаційний, психологічний, економічний супротив України проти Росії, про це повідомляє кореспондент УНН.
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"...іде дуже серйозний іформаційний, психологічний, економічний супротив України проти Росії зокрема. Кожного міста зокрема", - про це у ефірі телеканалу Рада повідомив очільник Рівного Олександр Третяк
Також голова Рівного розповів про українців, які переїхали в місто через війну.
"Переселенці їдуть до нас. Наші можливості, ми розраховували приблизно на величезний потік тимчасово переселений осіб. Наші можливості дозволяли нам розселити по місту, близько сімнадцяти тисяч людей. Але на щастя, чи як мовити, потіку не має. За минулу добу ми прийняли 77", - додав Третяк.
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У Рівному російські війська обстріляли аеропорт.