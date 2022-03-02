Идет очень серьезное информационное, психологическое и экономическое сопротивление Украины против России-Третьяк
Киев • УНН
КИЕВ. 2 Марта. УНН. Городской голова Ровно Александр Третьяк в эфире телеканала Рада заявил, что сейчас идет очень серьезное информационное, психологическое и экономическое сопротивление Украины против России, об этом сообщает корреспондент УНН.
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"... идет очень серьезный информационный, психологический, экономический протест Украины против России в частности. Каждого города в частности", - об этом в эфире телеканала Рада сообщил глава ровно Александр Третьяк
Также председатель Ривного рассказал об украинцах, которые переехали в город из-за войны.
"Переселенцы едут к нам. Наши возможности позволяли нам расселить по городу, около семнадцати тысяч человек. Но к счастью, или как говорится, потека не имеет. За минувшие сутки мы приняли 77", - добавил Третьяк.
Напомним
В Ровно русские войска обстреляли аэропорт.