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Идет очень серьезное информационное, психологическое и экономическое сопротивление Украины против России-Третьяк

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 Марта. УНН. Городской голова Ровно Александр Третьяк в эфире телеканала Рада заявил, что сейчас идет очень серьезное информационное, психологическое и экономическое сопротивление Украины против России, об этом сообщает корреспондент УНН.

Цитата

"... идет очень серьезный информационный, психологический, экономический протест Украины против России в частности. Каждого города в частности", - об этом в эфире телеканала Рада сообщил глава ровно Александр Третьяк

Также председатель Ривного рассказал об украинцах, которые переехали в город из-за войны.

"Переселенцы едут к нам. Наши возможности позволяли нам расселить по городу, около семнадцати тысяч человек. Но к счастью, или как говорится, потека не имеет. За минувшие сутки мы приняли 77", - добавил Третьяк.

Напомним

В Ровно русские войска обстреляли аэропорт.

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