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ICU стала головним спонсором CFA Institute Research Challenge в Україні

ICU стала головним спонсором CFA Institute Research Challenge в Україні

Київ • УНН

 • 8031 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. В Україні стартував найбільший у світі конкурс з інвестиційних досліджень — CFA Institute Research Challenge 2018-2019. Другий рік поспіль головним партнером і спонсором конкурсу виступає група ICU, передає УНН.

Конкурс щорічно відбувається у більш ніж 70 країнах, організатор — глобальна асоціація інвестиційних професіоналів CFA Institute. Завдання учасників — підготувати і захистити інвестиційний звіт по одній з провідних локальних чи світових публічних компаній. У цьому звіті студенти також надають свою інвестиційну рекомендацію щодо купівлі або продажу акцій компанії. Кожна команда має свого ментора зі сфери фінансів або консалтингу — досвідченого інвестбанкіра чи бізнес-аналітика, який допомагає студентам розібратися у тонкощах інвестиційного аналізу.

В українському змаганні цього року в конкурсі беруть участь 195 студентів з 26 ВНЗ країни. Фінал конкурсу відбудеться у березні 2019 року, а в квітні дві команди-переможниці відправляться в Швейцарію на європейські змагання, де будуть змагатися зі студентами з 30-ти країн. Своєю чергою переможець європейського етапу проходить у світовий фінал.

Минулого року переможцями національного фіналу, що також проходив за підтримки ICU, стали команди Київського національного економічного університету та Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Студенти цих ВНЗ представляли Україну на європейському фіналі в Ірландії.

Цього року, крім спонсорства самого конкурсу, група ICU підтримає також кращого студента національного фіналу. ICU надасть йому цільову стипендію на здачу екзамену CFA.

“Ми раді підтримувати цей конкурс на щорічній основі. Переконаний, що для успіху України необхідно інвестувати в освітні ініціативи, які прищеплюють майбутнім лідерам країни кращі професійні навички та етичні норми”, – прокоментував Макар Пасенюк, керуючий партнер ICU, CFA.

Група ICU також протягом декількох років виступає стратегічним партнером Київської школи економіки і підтримує численні освітні програми для покоління майбутніх економістів.

Довідка.

Група ICU - незалежна фінансова група, що надає послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи.

Заснована в 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи розміром понад 500 млн доларів.

Власником компанії є її топ-менеджмент. Керуючі партнери ICU - Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

Українська асоціація інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine є неприбутковою організацією, яка об'єднує понад 200 представників інвестиційної професії в Україні. CFA Society Ukraine входить до міжнародної глобальної асоціації інвестиційних професіоналів CFA Institute, членами якої є 151 локальних асоціацій з понад 160 тис. членів по всьому світу.

Серед основних завдань асоціації: об'єднання інвестиційних професіоналів навколо мети впровадження в інвестиційну галузь України принципів етики, стандартів освіти і професіоналізму CFA Institute, а також надання своїм членам можливості постійного навчання, підвищення рівня обізнаності в Україні про навчальну програму CFA, котра є глобальним стандартом знань в інвестиційній професії.

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