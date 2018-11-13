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ICU стала главным спонсором CFA Institute Research Challenge в Украине

ICU стала главным спонсором CFA Institute Research Challenge в Украине

Киев  •  УНН

 • 8029 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Украине стартовал крупнейший в мире студенческий конкурс по инвестиционным исследованиям - CFA Institute Research Challenge 2018-2019. Второй год подряд главным партнером и спонсором конкурса выступает группа ICU, передает УНН.

Конкурс ежегодно проходит в более чем 70 странах, организатор — глобальная ассоциация инвестиционных профессионалов CFA Institute. Задача участников — подготовить и защитить инвестиционный отчет по одной из ведущих локальных или мировых публичных компаний. В отчете студенты также предоставляют свою инвестиционную рекомендацию касательно покупки или продажи акций компании. У каждой команды есть ментор из сферы финансов или консалтинга — опытный инвестбанкир или бизнес-аналитик, помогающий студентам разобраться в тонкостях инвестиционного анализа.

В украинских соревнованиях в этом году в конкурсе участвуют 195 студентов, составивших команды из 26 ВУЗов страны. Финал конкурса пройдет в марте 2019 года, а в апреле две победившие команды отправятся в Швейцарию на европейские состязания, где будут соревноваться со сверстниками из 30 стран. Победитель же европейского этапа проходит на общемировой финал.

В прошлом году победителями национального финала, также проходившего при поддержке ICU, стали команды Киевского национального экономического университета и Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Студенты этих ВУЗов представляли Украину на европейском финале в Ирландии.

В этом году, помимо спонсорства самого конкурса, группа ICU поддержит и лучшего студента национального финала. ICU предоставит ему целевую стипендию на сдачу экзамена CFA.

“Мы рады поддерживать этот конкурс на ежегодной основе. Убежден, что для успеха Украины необходимо инвестировать в образовательные инициативы, которые прививают будущим лидерам страны лучшие профессиональные навыки и этические нормы”, — прокомментировал Макар Пасенюк, управляющий партнер ICU, CFA.

Группа ICU также на протяжении нескольких лет выступает стратегическим партнером Киевской школы экономики, поддерживая многочисленные образовательные программы для поколения будущих экономистов.

Справка.

Группа ICU — независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов.

Владельцем компании является её топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU — Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

Украинская ассоциация инвестиционных профессионалов CFA Society Ukraine является неприбыльной организацией, которая объединяет более 200 представителей инвестиционной профессии в Украине. CFA Society Ukraine входит в международную глобальную ассоциацию инвестиционных профессионалов CFA Institute, членами которой являются 151 локальных ассоциаций с более 160 тыс. членов по всему миру.

Среди основных целей ассоциации: объединение инвестиционных профессионалов вокруг цели внедрения в инвестиционную отрасль Украины принципов этики, стандартов образования и профессионализма CFA Institute, а также обеспечение своим членам возможности постоянного обучения, повышения уровня осведомлённости в Украине об обучающей программе CFA, как глобальном стандарте знаний в инвестиционной профессии.

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