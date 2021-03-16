ICU надасть стипендії переможцям змагань талановитих студентів-фінансистів

В рамках CFA Institute Research Challenge, який щороку проходить в більш ніж 70 країнах, студенти аналізують одну з всесвітньо відомих компаній і разом з професійними менторами готують інвестиційний звіт про її діяльність. У 2021 році учасники досліджували діяльність хімічного концерну BASF і захищали свою аналітику перед журі з професіоналів інвестиційного ринку України.

Другий рік поспіль призерами змагання стала команда студентів Київської школи економіки (KSE), в складі капітана Іллі Іщенко, а також Анни Мельничук, Євгенія Дорохова, Олександра Горбача та Олени Гончаренко.

“Не дивлячись на онлайн-формат в цьому році фінал нічим не поступався торішнім офлайн-змаганням. Якість презентацій фіналістів була дуже високою, на рівні матеріалів відомих міжнародних інвестиційних фондів. Ми завжди уважно придивляємося до учасників челенджу і раді в майбутньому бачити їх у нашій команді”, — зазначив директор ICU Ventures Роман Нікітов, який увійшов до складу журі конкурсу.

“CFA Challenge — це чудова практика для молодих професіоналів, можливість випробувати свої сили в умовах, близьких до реалій інвестиційного бізнесу. Дуже приємно бачити, як з кожним роком студенти підвищують планку аналітики. Не менш радує, що вже вдруге переможцями челенджу стали студенти Київської школи економіки, яку ICU активно підтримує. Це все індикатори того, що наші інвестиції в українську освіту дають свої плоди”, — прокоментував один із засновників ICU Макар Пасенюк.

Команда Київської школи економіки представлятиме Україну на рівні країн EMEA (європейський регіон, Близький Схід, Африка) і боротися за можливість вийти на глобальний фінал.

ICU — міжнародна інвестиційна компанія, заснована в 2006 році. Один з лідерів українського фондового ринку, а також ринку управління активами. Визнана кращою компанією України в сфері ринку капіталів та інвестиційного консалтингу за версією Euromoney.

CFA Soсiety Ukraine — асоціація інвестиційних фахівців України, яка входить в міжнародний CFA Institute, що об’єднує понад 170 тисяч інвестиційних професіоналів в 160 країнах світу.