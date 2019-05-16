IBF зобов'язала Альвареса провести чемпіонський бій із українським боксером
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У Міжнародній боксерської федерації (IBF) зажадали від свого чемпіона в середній вазі (до 72,6 кг) мексиканця Сауля Альвареса (52-1-2, 35 КО) провести бій з обов’язковим претендентом українцем Сергієм Дерев’янченко (13-1, 10 КО). Про це повідомляє інсайдер “FOX Sports”, “LA Times” та “Ring TV” Майк Коппінджер, передає УНН.
Організація дала боксерам 30 днів аби домовитися стосовно дати проведення двобою. В іншому випадку, якщо мексиканець не захоче даного протистояння, його лишать чемпіонського поясу здобутого у баталії з Даніелем Джейкобсом.
Примітно, раніше промоутер Едді Хірн відзначив, що Альварес наступний бій має повести проти Геннадія Головкіна з яким він зустрічався двічі.
Як повідомляв УНН, Дерев'янченко здобув статус обов'язкового претендента завдяки перемозі рішенням суддів над екс-чемпіоном світу Джеком Кулькаєм (25-4, 13 КО) з Німеччини.