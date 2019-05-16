IBF обязала Альвареса провести чемпионский бой с украинским боксером
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Международной боксерской федерации (IBF) потребовали от своего чемпиона в среднем весе (до 72,6 кг) мексиканца Сауля Альвареса (52-1-2, 35 КО) провести бой с обязательным претендентом украинцем Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО). Об этом сообщает инсайдер "FOX Sports", "LA Times" и "Ring TV" Майк Коппинджер, передает УНН.
Организация дала боксерам 30 дней, чтобы договориться о дате проведения поединка. В противном случае, если мексиканец не захочет данного противостояния, его лишат чемпионского пояса полученного в баталии с Даниэлем Джейкобсом.
Примечательно, ранее промоутер Эдди Хирный отметил, что Альварес следующий бой должен повести против Геннадия Головкина с которым он встречался дважды.
Как сообщал УНН, Деревянченко получил статус обязательного претендента благодаря победе решением судей над экс-чемпионом мира Джеком Кулькаем (25-4, 13 КО) из Германии.