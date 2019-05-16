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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 64600 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 81255 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 94134 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123137 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111647 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137784 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144649 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 130143 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 130201 просмотра

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IBF обязала Альвареса провести чемпионский бой с украинским боксером

IBF обязала Альвареса провести чемпионский бой с украинским боксером

Киев  •  УНН

 • 9267 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В Международной боксерской федерации (IBF) потребовали от своего чемпиона в среднем весе (до 72,6 кг) мексиканца Сауля Альвареса (52-1-2, 35 КО) провести бой с обязательным претендентом украинцем Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО). Об этом сообщает инсайдер "FOX Sports", "LA Times" и "Ring TV" Майк Коппинджер, передает УНН.

Организация дала боксерам 30 дней, чтобы договориться о дате проведения поединка. В противном случае, если мексиканец не захочет данного противостояния, его лишат чемпионского пояса полученного в баталии с Даниэлем Джейкобсом.

Примечательно, ранее промоутер Эдди Хирный отметил, что Альварес следующий бой должен повести против Геннадия Головкина с которым он встречался дважды.

Как сообщал УНН, Деревянченко получил статус обязательного претендента благодаря победе решением судей над экс-чемпионом мира Джеком Кулькаем (25-4, 13 КО) из Германии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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