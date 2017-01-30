І.Умерову вручили оновлений обвинувальний акт
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Заступнику голови Меджлісу Ільмі Умерову вручили оновлений обвинувальний акт, повідомляє на своїй сторінці у Facebook журналіст Антон Наумлюк, передає УНН.
"Ільмі Умерову вручили оновлений обвинувальний акт",- написав А.Наумлюк.
При цьому, за його словами, в оновленому документі нічого не змінилося.
"Стаття (за якою звинувачують І.Умерова – ред.) та сама, епізод той самий",- додав журналіст.
Нагадаємо, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова включили до списку чинних терористів і екстремістів Російської Федерації.
Раніше, 29 грудня І.Умерова заблокували у банківській системі анексованого Криму як екстреміста.