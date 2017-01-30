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І.Умерову вручили оновлений обвинувальний акт

І.Умерову вручили оновлений обвинувальний акт

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Заступнику голови Меджлісу Ільмі Умерову вручили оновлений обвинувальний акт, повідомляє на своїй сторінці у Facebook журналіст Антон Наумлюк, передає УНН.

"Ільмі Умерову вручили оновлений обвинувальний акт",- написав А.Наумлюк.

При цьому, за його словами, в оновленому документі нічого не змінилося.

"Стаття (за якою звинувачують І.Умерова – ред.) та сама, епізод той самий",- додав журналіст.

Нагадаємо, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова включили до списку чинних терористів і екстремістів Російської Федерації.

Раніше, 29 грудня І.Умерова заблокували у банківській системі анексованого Криму як екстреміста.

Українські Національні Новини

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