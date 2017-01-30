И.Умерову вручили обновленный обвинительный акт

"Ильми Умерову вручили обновленный обвинительный акт", - написал А.Наумлюк.

При этом, по его словам, в обновленном документе ничего не изменилось.

"Статья (по которой обвиняют И.Умерова - ред.) и сама, эпизод тот же", - добавил журналист.

Напомним, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова включили в список действующих террористов и экстремистов Российской Федерации.

Ранее, 29 декабря И.Умерова заблокировали в банковской системе аннексированного Крыму как экстремиста.