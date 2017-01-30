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И.Умерову вручили обновленный обвинительный акт

И.Умерову вручили обновленный обвинительный акт

Киев • УНН

 • 7848 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Заместителю председателя Меджлиса Ильми Умерову вручили обновленный обвинительный акт, сообщает на своей странице в Facebook журналист Антон Наумлюк, передает УНН.

"Ильми Умерову вручили обновленный обвинительный акт", - написал А.Наумлюк.

При этом, по его словам, в обновленном документе ничего не изменилось.

"Статья (по которой обвиняют И.Умерова - ред.) и сама, эпизод тот же", - добавил журналист.

Напомним, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова включили в список действующих террористов и экстремистов Российской Федерации.

Ранее, 29 декабря И.Умерова заблокировали в банковской системе аннексированного Крыму как экстремиста.

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