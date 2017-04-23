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І.Радівілов виборов "бронзу" на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики

Київ • УНН

 • 11386 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. На європейській першості зі спортивної гімнастики, який триває в Румунії, скарбничка збірної України поповнилася ще однією медаллю, інформує УНН з посиланням на НОК України.

“Бронза” в активі нашого бронзового призера Олімпійських ігор-2012 Ігоря Радівілова.

У вправах на кільцях українець з результатом 15,033 посів третю сходинку на п’єдесталі пошани.

Як повідомляв УНН, Олег Верняєв завоював золоту нагороду на чемпіонаті Європи в Румунії у багатоборстві.

Українські Національні Новини

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