І.Радівілов виборов "бронзу" на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. На європейській першості зі спортивної гімнастики, який триває в Румунії, скарбничка збірної України поповнилася ще однією медаллю, інформує УНН з посиланням на НОК України.
“Бронза” в активі нашого бронзового призера Олімпійських ігор-2012 Ігоря Радівілова.
У вправах на кільцях українець з результатом 15,033 посів третю сходинку на п’єдесталі пошани.
Як повідомляв УНН, Олег Верняєв завоював золоту нагороду на чемпіонаті Європи в Румунії у багатоборстві.