І.Радівілов виборов "бронзу" на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики

“Бронза” в активі нашого бронзового призера Олімпійських ігор-2012 Ігоря Радівілова.

У вправах на кільцях українець з результатом 15,033 посів третю сходинку на п’єдесталі пошани.

Як повідомляв УНН, Олег Верняєв завоював золоту нагороду на чемпіонаті Європи в Румунії у багатоборстві.